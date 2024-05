Microsoft lancia un nuovo studio in Polonia, Elsewhere Entertainment, formato da veterani

Il lancio di Elsewhere Entertainment è strategico per Microsoft e Activision, che vogliono sfruttare i nuovi talenti della sempre più forte industria dei videogiochi polacca, trainata dai risultati di CD Projekt e di innumerevoli altre realtà (pensate a Techland), oltre che da un accorto programma di supporto politico. Inoltre va sottolineato che gli stipendi locali sono più bassi che altrove, con conseguente risparmio sui costi di sviluppo.

Microsoft ha appena annunciato di aver lanciato un nuovo studio in Polonia, Elsewhere Entertainment , formato da veterani che hanno lavorato a serie quali The Last of Us, Witcher e Cyberpunk. Più precisamente, lo studio opererà sotto Activision. Il suo obiettivo sarà lo sviluppo di nuove proprietà intellettuali tripla A.

Una nuova serie da Varsavia

L'industria dei videogiochi polacca sta producendo molti talenti

Con base a Varsavia, Elsewhere Entertainment è il secondo studio di Activision in quella regione. L'altro è Infinity Ward Krakow. La differenza sostanziale è che la nuova realtà non lavorerà alla serie Call of Duty, ma si occuperà di nuove proprietà intellettuali. Inoltre alcune risorse a sua disposizione si trovano anche negli Stati Uniti.

Come accennato, tra i fondatori spiccano sviluppatori di serie celebri quali The Last of Us, Uncharted, The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Far Cry e altre ancora.

"Costruito da zero, Elsewhere Entertainment è uno studio di primo livello e indipendente dedicato a stabilire un ambiente che ispiri idee audaci e diverse. La missione fondamentale del team è di incoraggiare tutti a esplorare e collaborare creativamente per creare una serie con un'eredità duratura che risuoni ben oltre i giochi.

Il nuovo studio ha pieno accesso alle risorse e agli strumenti di Activision mentre continua a migliorare la produzione e lo sviluppo. Elsewhere sta cercando talenti provenienti da tutta l'industria e da tutto il mondo per aiutare a creare un'esperienza di gioco all'avanguardia e di nuova generazione."

Un rappresentante di Activision Blizzard ha dichiarato a Windows Central che il primo gioco di Elsewhere Entertainment sarà uno gioco tripla A narrativo, di una serie completamente nuova. Non se ne conosce ancora il titolo e, naturalmente, non si parla ancora di una possibile data di presentazione e di uscita.