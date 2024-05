Intel annuncia Thunderbolt Share, come usare due PC in un'unica soluzione

Connettere due PC ed utilizzarli contemporaneamente con un singolo schermo è un'operazione che può essere fatta da tempo, ma con qualche difficoltà in fase di configurazione che non la rende accessibile a tutti.

Intel ha quindi presentato Thunderbolt Share, una nuova tecnologia che permette di utilizzare due PC in un'unica soluzione, condividendo tastiera, mouse, schermo, nonché tutti i file e la memoria di archiviazione. Ecco tutti i dettagli.