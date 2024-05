Castlevania, Konami ha portato nelle sale un nuovo gioco ma è la solita delusione

A quanto pare Konami ha portato nelle sale un nuovo gioco di Castlevania, ma si tratta purtroppo dell'ormai tradizionale delusione: non è un videogame, bensì un cabinato che si presenta peraltro come un clone.

Castlevania: Marble of Souls, questo il nome del coin-op, è infatti una semplice reinterpretazione di Marble Carnival: il funzionamento e la struttura sono identici, cambia solo la "confezione esterna", che riprende appunto lo stile e i personaggi della serie Konami.

Non è la prima volta che accade: già nel 2017 la casa giapponese ha annunciato il ritorno di Castlevania: Lords of Shadow, ma si trattava di un pachinko e i fan dello storico franchise non l'hanno presa benissimo.