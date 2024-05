Assassin's Creed Shadows, spuntano nuove illustrazioni dedicate a Yasuke e Naoe

Yasuke e Naoe, i protagonisti di Assassin's Creed Shadows, sono stati rappresentati all'interno di diverse illustrazioni realizzate per i prodotti su licenza ufficiale Ubisoft, ad esempio custodie per smartphone e wallpaper.

Non c'è dubbio che le caratteristiche di questi personaggi e l'ambientazione giapponese costituiscano un elemento di grande fascino per il nuovo capitolo della serie, e così la casa francese sta cercando di sfruttare al massimo questo tipo di estetica per promuovere visivamente il gioco.

In effetti già le prime immagini di Assassin's Creed Shadows includevano alcuni artwork piuttosto ispirati, pensati per ritrarre Yasuke e Naoe enfatizzando le differenze fra samurai e shinobi, che come sappiamo si concretizzeranno anche sul piano del gameplay.