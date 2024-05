Assassin's Creed Shadows: un video presenta i due protagonisti, Yasuke e Naoe

Ubisoft ha pubblicato un video diario in cui il team di sviluppo di Assassin's Creed Shadows presenta i due protagonisti del gioco, ovverosia il samurai di origine africana Yasuke e la shinobi Naoe.

Introdotti nel primo trailer ufficiale di Assassin's Creed Shadows, i personaggi sono dotati di caratteristiche molto differenti, ma gli autori desideravano che si potesse sperimentarli entrambi, senza dover scegliere un unico approccio anche dal punto di vista narrativo.

Yasuke, ispirato a una figura realmente esistita, arriva in Giappone nel 1579 ed è qui che ha inizio la storia di Assassin's Creed Shadows, in cui vedremo il samurai interagire con personalità del calibro di Nobunaga Oda e non solo.

Naoe proviene invece dalla provincia di Iga, un'area di montagna fieramente indipendente che però viene presa d'assalto dalle truppe di Oda: la ragazza, che ha imparato a combattere dal padre, prova a opporre resistenza ma viene sconfitta proprio mentre incontra Yasuke.