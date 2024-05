Mullet Madjack disponibile: sta ricevendo dei voti altissimi dalla critica

Lo studio di sviluppo Hammer95 ha annunciato la disponibilità del suo sparatutto in prima persona da giocare a tutta velocità Mullet Madjack , che si sta facendo anche notare per gli ottimi voti ricevuti dalla critica.

Voti stellari

L'infografica dedicata ai voti ricevuti dal gioco

Vediamo quindi i principali voti ricevuti finora da Mullet Madjack:

Niche Gamer - 10 / 10

8Bit/Digi - 10 / 10

Try Hard Guides - 10 / 10

Destructoid - 9 / 10

GameBlast - 9 / 10

WayTooManyGames - 9 / 10

Press Start - 8.5 / 10

TechRaptor - 8 / 10

In generale, la critica ha amato lo stile del gioco, che mescola un gameplay follemente veloce a una direzione artistica da anime, con Erik Hodges di Try Hard Guides che ad esempio ha sottolineato: "Mullet Madjack si pone tra l'essere una parodia brillante e un tributo amorevole al genere che lo ha ispirato, che critica in modo efficace con una scrittura coinvolgente." Per Alexandre Galvão di GameBlast ci troviamo di fronte a un ottimo esempio della creatività brasiliana nel mondo dei videogiochi, mentre per Leonardo Faria di WayTooManyGames ci troviamo di fronte a un gioco fantastico e riuscito in ogni suo aspetto.

Per il resto, se vi interessa provare questa coinvogente esperienza in prima persona, potete andare su Steam e acquistarla per 19,95€ (17,95€ in offerta lancio fino al 24 maggio). Volendo potete anche scaricare la demo ufficiale, che vi permetterà di provare un'ampia porzione del gioco.

Se volete proprio esagerare, è disponibile anche la Deluxe Edition da 39,85€, in offerta lancio a 26,48€, sempre fino al 24 maggio, che comprende anche la colonna sonora scaricabile e il catalogo ufficiale pieno degli artwork del gioco. Se volete esagerare, potete anche andare a leggere il nostro recente provato, basato proprio sulla demo.