Xbox Cloud Gaming: il supporto a mouse e tastiera si allarga a 26 giochi

Microsoft allarga nuovamente il supporto a mouse e tastiera per il proprio servizio cloud e lo fa in occasione dell'aggiornamento di maggio. Xbox Cloud Gaming potrà quindi godere del supporto alle periferiche per una nuova tornata di titoli, tra cui spiccano Halo Infinite, Fortnite e Sea of Thieves, anche nella versione browser.

L'aggiornamento include poi altre novità interessanti novità per l'applicazione, scopriamo insieme tutti i dettagli.