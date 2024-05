Assassin's Creed Shadows: prezzi e dettagli delle edizioni disponibili e dell'accesso anticipato

Innanzitutto partiamo subito dal bonus di prenotazione , identico per qualsiasi edizione, rappresentato dalla missione bonus "Solo come un cane", di cui al momento non sono disponibili ulteriori dettagli.

Tramite il sito ufficiale di Ubisoft, la compagnia ha svelato tutti i dettagli delle varie edizioni di Assassin's Creed Shadows , bonus di prenotazione e accesso anticipato del nuovo capitolo della serie ambientato in Giappone presentato nella giornata odierna. In particolare sugli store digitali sarà disponibile il classico trittico composto da Standard Edition, Gold Edition e Ultimate Edition .

Dettagli su Standard, Gold e Ultimate Edition

Yusuke, uno dei due protagonisti di Assassin's Creed Shadows

La Standard Edition sarà disponibile per l'acquisto a 79,99 euro per PS5 su PlayStation Store e per Xbox Series X|S su Xbox Store. La versione PC verrà venduta a 69,99 euro e sarà disponibile tramite Ubisoft Store, a questo indirizzo. Come potete immaginare questa versione non include alcun extra.

Procediamo con Assassin's Creed Shadows: Gold Edition, disponibile al prezzo di 109,99 euro su PS5 tramite PlayStation Store, su Xbox Series X|S tramite Xbox Store e infine su PC tramite Ubisoft Store.

Oltre al gioco base questa versione offre come extra l'accesso con tre giorni di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale (quindi il 12 novembre, anziché il 15 dello stesso mese), e il Season Pass, che comprende una missione bonus sbloccabile dopo l'uscita del gioco, contenuti aggiuntivi sbloccabili e il piatto forte: due espansioni che verranno pubblicate nei mesi successivi alla pubblicazione.

Infine, abbiamo la Assassin's Creed Shadows Ultimate Edition, venduta a 129,99 euro su PS5 tramite PlayStation Store, su Xbox Series X|S tramite Xbox Store e su PC tramite Ubisoft Store. Oltre a tutti i bonus inclusi con la Gold Edition, questa edizione comprende anche l'Ultimate Pack, di cui abbiamo elencato i contenuti di seguito:

Il Pacchetto personaggio Sekiryū, con set attrezzatura e armi per Naoe e Yasuke, la Bestia Sekiryū e l'oggettino Dente del drago

Il Pacchetto rifugio Sekiryū, con quattro ornamenti unici per personalizzare il rifugio per la tua lega di shinobi

Cinque punti talento

Il filtro Drago rosso per la modalità foto

Inoltre, la Ultimate Edition sarà inclusa al lancio anche all'interno di Ubisoft+, l'abbonamento che permette di accedere a un ampio catalogo di giochi della compagnia francese su PC (e una selezione su Xbox Series X|S) sin dal day one e disponibile al prezzo di 17,99 euro al mese.

Che ne pensate, quanto visto oggi per Assassin's Creed Shadows vi ha convinto ad acquistare il gioco al lancio? E se sì, quale edizione sceglierete? Fatecelo sapere nei commenti.