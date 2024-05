Assassin's Creed Shadows: svelata la Collector's Edition, ecco tutti i contenuti

Ubisoft ha svelato la Collector's Edition di Assassin's Creed Shadows, un'edizione chiaramente pensata per i fan più sfegatati della serie e che include una statuina e una serie di extra davvero accattivanti.

In precedenza la compagnia francese ha svelato anche i dettagli delle versioni digitali standard, Gold e Ultimate di Assassin's Creed Shadows, mentre in questo caso parliamo di un'edizione fisica a tiratura estremamente limitata, che sarà in vendita solo presso i rivenditori autorizzati (ancora da svelare). Per il momento non è stato indicato un prezzo per l'Italia, ma negli USA la Collector's Edition viene venduta a 279,99 dollari, che dovrebbero trasformarsi in 279 euro nei nostri lidi.