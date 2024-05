Hi-Fi Rush: Tango Gameworks ha pubblicato un'ultima patch prima della chiusura

Tango Gameworks ha pubblicato l' ultima patch di Hi-Fi Rush , prima della sua chiusura definitiva decisa da Microsoft. Come saprete, Hi-Fi Rush fu pubblicato a sorpresa a inizio 2023 e risultò essere un gioco eccellente, nonché tra i migliori di un anno con tantissima concorrenza. Nonostante i premi ricevuti e il consenso generale, Microsoft ha deciso comunque di mettere fine alla software house, insieme ad Arkane Austin, Alpha Dog Games e Roundhouse Games. Ma gli sviluppatori hanno comunque voluto pubblicare un ultimo aggiornamento per dire addio ai fan .

Patch di addio

Hi-Fi Rush non avrà un seguito

La patch di suo appare essere semplicemente una scusa per salutare chi sta dimostrando apprezzamento per il lavoro di Tango Gameworks. Pesa circa 600 MB e sistema alcuni dei pochissimi bug residui. È sicuramente apprezzabile come dono di addio.

Dopo l'annuncio della chiusura dello studio fondato da Shinji Mikami, si sono moltiplicate le dimostrazioni di affetto da parte del pubblico, tra il bombardamento di recensioni positive su Steam e altre iniziative, alcune molto discusse dalla comunità stessa. Ad esempio c'è chi su Steam ha invitato ad acquistare il gioco come forma di apprezzamento e supporto, con altri che hanno però fatto notare come ormai Tango sia fallita e, di fatto, in questo modo si faccia del bene soltanto a Microsoft.

Comunque sia, attualmente Hi-Fi Rush può vantare il 97% di recensioni positive su Steam, dove ne ha ricevute più di 23.000.

A cosa è stata dovuta la chiusura? Voci provenienti dall'interno di Bethesda parlano della volontà di Microsoft di concentrare maggiormente le risorse. Ossia, ormai doveva gestire troppi studi e ha dovuto sfoltirne il numero per ridurre i costi. Purtroppo non ci sono conferme in merito, visto che la dirigenza di Xbox non ha voluto dare spiegazioni precise sull'accaduto, limitandosi ad aggirare le domande quando ne ha avuto l'occasione. Hi-Fi Rush rimane un ottimo gioco, disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X/S. In passato si era parlato anche dell'arrivo su Nintendo Switch, ma non sappiamo a questo punto se accadrà mai.