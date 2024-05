Ubisoft in crescita nello scorso anno fiscale, focus su giochi open world e live service

Come già riportato, la compagnia vuole focalizzarsi su due pilastri: la realizzazione di giochi di avventura open-world e i giochi con modello live service . Secondo il CEO Yves Guillemot quest'anno è stato fatto il primo passo per riportare Ubisoft "sulla giusta strada". La compagnia continuerà a investire sulle sue tecnologie interne per rimanere concorrenziale e stimolare gli acquisti ricorrenti nei suoi titoli.

I dati dei giochi

Gli Assassin's Creed continuano a trainare Ubisoft

Oltre a parlare dei suoi risultati finanziari, Ubisoft ha anche fornito qualche dettaglio sui giochi in uscita e sull'andamento di quelli già disponibili. Nell'anno fiscale 2025 dovrebbe lanciare due titoli premium e tre free-to-play. I primi due sono Star Wars Outlaws e Assassin's Creed Shadows, mentre gli altri tre sono XDefiant, in uscita il 21 maggio, The Division Resurgence e Rainbow Six Mobile.

Per i recenti Skull and Bones e Prince of Persia: The Lost Crown si è parlato di un alto coinvolgimento da parte dei giocatori, ma non sono stati svelati numeri. Per The Crew Motorfest si è invece detto che sta facendo meglio di The Crew 2 in termini di monetizzazione e ricavi. Anche qui però, non ci sono numeri da riportare. Infine, è stato detto che i giochi di catalogo, in particolare quelli delle serie Rainbow Six Siege e Assassin's Creed, continuano ad attirare nuovi giocatori.

Tuttavia la riduzione dei costi ha causato anche una vittima: The Division Heartland, completamente cancellato.