Starfield: Digital Foundry ha analizzato la patch per i 60fps su Xbox Series X

Digital Foundry ha avuto modo di analizzare in anticipo la nuova patch di Starfield che introduce delle nuove modalità grafiche su Xbox Series X: "Visuals" e "Performance", che sbloccano diverse opzioni per il frame rate (30, 40, 60 FPS e completamente sbloccato).

Un buon aggiornamento

Starifeld ora è più fluido su Xbox Series X

La modalità "Performance" raggiunge in moltissimi casi l'obiettivo dei 60fps, ma in alcune aree, come le città di Akila e New Atlantis, il frame rate scende a 30-40 fps. La modalità "Visuals" a 60 FPS si comporta in modo simile nelle città citate, facendo capire che il problema deriva dalla CPU più che dalla GPU.

L'uso della tecnologia VRR (Variable Refresh Rate) si è invece rivelata utile per migliorare la fluidità del gioco, soprattutto quando si punta ai 60fps.

In conclusione, secondo Digital Foundry le nuove opzioni grafiche di Starfield garantiscono effettivamente un'esperienza più fluida, anche se non il raggiungimento in ogni occasione dei 60fps, che non è sempre possibile. In generale, dalla patch deriva un'esperienza di gioco più piacevole. Quindi vale decisamente la pena di installarla.

Digital Foundry però ritiene anche che la modalità "Performance" a 30 FPS sia inutile, dato che la modalità "Visuals" offre prestazioni simili con una qualità grafica superiore. Inoltre, viene criticata la mancanza di nuove opzioni grafiche per Xbox Series S, che di fatto è un po' marginalizzata dall'aggiornamento.

Per il resto vi ricordiamo che Starfield è disponibile per PC e Xbox Series X/S. È giocabile anche tramite abbonamento a Game Pass. Presto, inoltre, si dovrebbero avere informazioni su Shattered Space, la prima espansione del gioco, che dovrebbe introdurre moltissime novità. Anche quest'ultima patch ha introdotto altri contenuti, di cui abbiamo parlato annunciandone il lancio.