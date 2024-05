PS5 vende meno del previsto, Xbox Series X/S non vendono, l'unico è Mario che festeggia

Se fossi un investitore e mi chiedessero su quale dei tre maggiori produttori di console mettere i miei soldi (non funziona proprio così, ma semplifichiamo all'osso per amore di commedia), non avrei grossi dubbi su quale puntare in questo momento. Da una parte c'è Xbox in depressione, che deve far quadrare i conti chiudendo studi e licenziando gente perché il Game Pass non ingrana, Activision Blizzard è costata un'alzata di sopracciglia di Satya Nadella e, in generale, ha dei bilanci da cui traspare che gli unici ad aver fatto risultati davvero positivi sono proprio gli ultimi arrivati (che i risultati li facevano già di loro prima dell'acquisizione), con le vendite di Xbox Series X e S apparentemente bassissime.

Guardando a PlayStation, invece, la situazione sembrerebbe meno drammatica, ma non inganniamoci. La base di partenza è sicuramente migliore, ma senza una svolta la freddata potrebbe diventare broncopolmonite. PS5 ha mancato due stime di vendita, prima quelle iniziali di 25 milioni di unità, quindi quelle ritoccate verso il basso di 21 milioni di unità, vendendo infine 20,8 milioni di unità. Il dato è negativo, nonostante l'ottimismo di alcuni, rafforzato oltretutto dalle stime al ribasso per l'anno fiscale corrente. Alla borsa interessano poco i discorsi da forum, mentre è attentissima ai grafici e quando questi vanno verso il basso reagisce con una certa stizza. Inoltre, la profezia della voragine delle uscite first party maggiori fino al 2025 si è tristemente avverata, tanto che a oggi non si hanno informazioni ufficiali su cosa stiano producendo la maggior parte dei PlayStation Studios.