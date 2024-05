Xbox Series X|S, vendite stimate inferiori a un milione di unità nell'ultimo trimestre

Stando alle stime effettuate dagli analisti, le vendite totalizzate da Xbox Series X|S durante l'ultimo trimestre potrebbero essere state inferiori a un milione di unità: c'è chi parla di 800.000 pezzi venduti, ma come sappiamo Microsoft non fornisce dati ufficiali.

Il confronto con PS5 è inevitabile, e considerando che la console Sony ha piazzato 4,5 milioni di unità nello stesso periodo, stiamo parlando all'incirca di un rapporto di 1 a 5: molto più alto rispetto a quanto siamo abituati a vedere.

L'idea che ci siamo fatti finora in merito alle vendite delle due piattaforme era infatti di un rapporto di 1 a 2 in favore di PlayStation, e questo ulteriore gap creatosi durante l'ultimo trimestre, se confermato, rappresenterebbe uno sviluppo particolarmente amaro per Microsoft.