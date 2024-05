Assassin's Creed Shadows includerà mini Battle Pass da 20 livelli, per un rumor

Assassin's Creed Shadows includerà mini Battle Pass composti da 20 livelli, denominati Progetti: contenuti aggiuntivi accessibili attraverso la piattaforma Assassin's Creed Infinity che consentiranno di ottenere oggetti cosmetici come ricompensa.

A rivelarlo è stato il noto leaker Tom Henderson, il primo che oltre un anno fa ha parlato dei due protagonisti di Assassin's Creed Shadows, confermati dall'artwork del gioco che è spuntato nelle scorse ore.

"Non ricordo dove ne ho già parlato, ma in Assassin's Creed Shadows (tramite Infinity) sono presenti dei mini Battle Pass chiamati 'Progetti', ognuno composto da venti livelli che consentono di ottenere oggetti cosmetici", ha scritto Henderson.

"Tre di questi Progetti si chiamano 'The Hidden Network', 'The Last Ronin' e 'In the Shadows'", ha aggiunto il leaker, in attesa di ulteriori dettagli che Ubisoft dovrebbe fornire domani, in concomitanza con la pubblicazione del primo trailer di Assassin's Creed Shadows.