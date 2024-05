Dragon Ball FighterZ, il cosplay di Androide 21 da cheesu_cosplay è spettacolare

Dragon Ball FighterZ si pone senza dubbio come uno dei migliori tie-in mai tratti dall'opera di Akira Toriyama, e cheesu_cosplay ha voluto rendere omaggio al gioco con uno spettacolare cosplay dedicato all'Androide 21.

Sviluppato dagli esperti di Arc System Works, Dragon Ball FighterZ ha venduto ben 10 milioni di copie e gli appassionati di picchiaduro a incontri l'hanno amato alla follia per via del suo gameplay di grande spessore e per la straordinaria grafica in cel shading.

cheesu_cosplay ha dunque cercato di rispettare l'estetica di FighterZ con questa versione Majin dell'Androide 21, che funge da potentissima villain principale della campagna single player.