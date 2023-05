Dragon Ball FighterZ e Xenoverse 2: vendite di 10 milioni di copie ciascuno

Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Xenoverse 2 hanno venduto 10 milioni di copie ciascuno. Ad annunciarlo in modo trionfale è stato l'editore giapponese Bandai Namco tramite un post pubblicato dall'account Twitter ufficiale dedicato ai videogiochi della serie.

Nel Tweet possiamo leggere:

"Oltre 10 milioni di unità spedite in tutto il mondo!

Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato finora, entrambi i titoli hanno raggiunto i 10 milioni di unità!

Per esprimere la nostra gratitudine, da oggi terremo una campagna commemorativa da 10 milioni!"

La campagna in questione è composta da una serie di eventi che frutteranno ai giocatori degli oggetti extra per entrambi i giochi. Per ora è stata annunciata per il solo Giappone. Non appena avremo i dettagli per l'Europa vi faremo sapere.

Intanto il dato dei due giochi conferma, come se in realtà ce ne fosse bisogno, il perdurare dell'appeal mondiale della serie Dragon Ball, il cui successo non accenna a diminuire.