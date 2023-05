Call of Duty: Warzone Mobile rinviato stando all'App Store, nuova data d'uscita svelata

Stando all'App Store di Apple, Call of Duty: Warzone Mobile sarebbe stato rinviato, quindi non uscirà più durante il mese corrente, ossia maggio 2023. La nuova data d'uscita sarebbe il 1° novembre 2023.

Usiamo il condizionale perché manca una conferma ufficiale da parte di Activision, anche se possiamo considerare la fonte dell'informazione decisamente attendibile e poco prona agli scherzi.

Il messaggio che stanno ricevendo gli utenti che prenotano Call of Duty: Warzone Mobile è esplicito e lascia spazio a pochi dubbi:

"Grazie per aver prenotato Call of Duty: Warzone Mobile sull'App Store. Vogliamo che tu sappia che lo sviluppatore, Activision Publishing, a rinviato la data di lancio. Il gioco dovrebbe essere lanciato il 1° novembre 2023."

Gli utenti vengono quindi rimandati al sito ufficiale di Call of Duty: Warzone Mobile per ulteriori informazioni e vengono invitati a gestire le loro prenotazioni tramite il menù delle impostazioni dell'App Store.

Ora non ci resta che attendere che Activision confermi ufficialmente la novità. Intanto possiamo continuare a giocare a Call of Duty: Mobile o a Call of Duty: Warzone 2.0.