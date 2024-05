Assassin's Creed Shadows, spunta l'artwork e rivela i due protagonisti del gioco

Sulla base dell'artwork, i protagonisti di Shadows sono un samurai di origine africana e una ninja , e nel corso della campagna potremo alternarci al comando dell'uno o dell'altro guerriero, sebbene non si sappia ancora se in maniera del tutto libera oppure vincolati alla progressione della trama.

In attesa del primo trailer di Assassin's Creed Shadows, in arrivo domani alle 18.00, le immagini in questione forniscono un assaggio di ciò che verrà rivelato, nella fattispecie un'importante caratteristica del tutto simile a quella vista in Assassin's Creed Syndicate .

È spuntato in rete l' artwork principale di Assassin's Creed Shadows , che rivela i due protagonisti del gioco e conferma dunque i rumor degli ultimi mesi sui personaggi che avremo modo di controllare nel nuovo capitolo della serie Ubisoft.

I rumor avevano fatto centro

Come spesso accade per i nuovi capitoli di Assassin's Creed, anche nel caso di Shadows pare proprio che i rumor avessero fatto centro, rivelando in anticipo determinate caratteristiche dell'attesa avventura ambientata nel Giappone feudale.

In questo caso la notizia era stata data oltre un anno fa dal noto leaker Tom Henderson, che ha parlato di due protagonisti e focus sullo stealth in Assassin's Creed Shadows, sebbene ai tempi il progetto fosse ancora conosciuto con il nome in codice di Red.

Il resto, inclusa probabilmente la data di uscita, lo scopriremo domani... sempre che nelle prossime ore non spuntino altri leak!