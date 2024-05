Diablo 4, la Stagione 4: Bottino Rinnovato è disponibile da oggi: ecco il trailer

Diablo 4 vede oggi l'arrivo della Stagione 4: Bottino Rinnovato, come conferma il trailer pubblicato per l'occasione da Blizzard. Come suggerisce il titolo, ci troviamo di fronte a una stagione interamente focalizzata sul bottino, con tante novità.

A poche settimane dal debutto di successo su Xbox Game Pass, Diablo 4 introduce con la Stagione 4 un nuovo sistema di loot che modifica acquisizione, funzionamento e progressione in relazione alle risorse ottenute durante il gioco. Nello specifico, cambiano gli affissi con l'arrivo di quelli superiori, mentre il riciclo di oggetti leggendari consente di estrarre gli aspetti leggendari.

Per quanto concerne i contenuti, la Marea Infernale è stata rinnovata con l'introduzione dei livelli di Minaccia, ottenibili uccidendo mostri e aprendo Doni Torturati, con il terzo livello che consente di ottenere il Marchio Infernale e ulteriori meccanismi ad arricchire l'esperienza, come il Rituale e l'elisir della Gabbia Mentale Profana.