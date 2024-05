Enotria: The Last Song rinviato con un trailer ma al lancio sarà anche su Xbox, in arrivo una demo

L'altra novità è che la prossima settimana, per la precisione mercoledì 22 maggio, verrà pubblicata una demo di Enotria: The Last Song su PS5 e PC che offrirà un abbondante assaggio del gioco, tanto che si parla di ben 8 ore di gameplay in totale, un tempo più che sufficiente per testare con mano le dinamiche di gameplay e capire se il gioco incontra i propri gusti.

Per prima cosa, il gioco è stato nuovamente rinviato: non uscirà più il 21 agosto, bensì il 19 settembre e al lancio sarà disponibile su PS5, PC e anche su Xbox Series X|S , versione in precedenza messa in pausa per garantire un'esperienza impeccabile sulle altre piattaforme.

I ragazzi di Jyamma Games hanno pubblicato tramite IGN un nuovo gameplay trailer di Enotria: The Last Song , il souls-like ispirato al folklore italiano, accompagnato da una serie di novità importanti sulla data di uscita.

Il nuovo gameplay trailer

Come possiamo vedere il nuovo gameplay trailer commentato di Enotria: The Last Song ci offre una panoramica di 15 minuti iniziando dal setting, la storia e la lore del souls-like di Jyamma Games, per poi passare a uno sguardo approfondito sulle meccaniche di gameplay.

In tal senso ci viene offerto un assaggio anche del sistema di equipaggiamento, tramite il quale potremo imbracciare otto tipologie differenti di armi e indossare varie tipologie di maschere, ognuna delle quali garantisce effetti passivi differenti. Due elementi che, combinati anche alla distribuzione dei punti abilità alle statistiche, offrono un ventaglio di opzioni enorme per il giocatore in termini di build.

Il filmato presenta anche una panoramica delle meccaniche di gioco, mostrando nel frattempo un gran numero di nemici che affronteremo e mettendo in mostra la cura del team di Jyamma per le impressionanti location del mondo in stasi di Enotria: The Last Song.