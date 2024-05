Le prenotazioni di Assassin's Creed Shadows vanno alla grande, a quanto si dice

È interessante notare come sia bastato il trailer cinematografico di Assassin's Creed Shadows a promuovere in maniera così efficace i preorder : evidentemente i fan della serie avevano parecchia voglia di un episodio ambientato nel Giappone feudale.

"Le prenotazioni di Assassin's Creed Shadows sembrano davvero procedere alla grande", ha scritto Henderson. " Non dispongo ancora dei dati precisi , ma nessuna fra le persone che conoscono questi numeri si è detta delusa."

Le prenotazioni di Assassin's Creed Shadows stanno andando alla grande , stando a quanto riferito dal noto leaker Tom Henderson, che prevede un grande successo per il nuovo capitolo della serie Ubisoft.

Eppure non sono mancate le polemiche

Sebbene per il momento i numeri di Assassin's Creed Shadows facciano decisamente ben sperare in merito al possibile successo commerciale del gioco, dopo la presentazione non sono mancate le polemiche.

Nel mirino è finita infatti la scelta di raccontare la storia di un samurai africano piuttosto che giapponese, con alcuni utenti che hanno sostenuto che Yasuke non fosse un samurai, venendo però smentiti da una storica.

In attesa di capire come si evolverà la situazione da qui al lancio, fissato al 15 novembre, magari date un'occhiata al nostro speciale con tutto quello che sappiamo su Assassin's Creed Shadows.