Dragon Ball: Sparking! Zero, la data di uscita è stata rivelata da un dataminer?

Un dataminer ha rivelato la data di uscita di Dragon Ball: Sparking! Zero: stando a queste informazioni, il nuovo tie-in prodotto da Bandai Namco sarà disponibile a partire dal 1 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Considerando che Dragon Ball: Sparking! Zero è stato classificato a Singapore, ci sono in effetti ottime possibilità che il gioco arrivi nei negozi entro la fine dell'anno, e in tal senso la data del 1 ottobre appare del tutto plausibile.

Tuttavia l'operazione di datamining attraverso cui questa informazione è stata ottenuta sembra nascondere qualche aspetto poco chiaro: si tratterebbe di un documento con tutte le uscite di Bandai Namco, ma anche con alcuni errori ed evidenti placeholder.

È insomma il caso di prendere con le pinze questo rumor, quantomeno finché ulteriori voci non punteranno alla stessa data. Ad ogni modo immaginiamo che un annuncio ufficiale non si farà attendere troppo, con i vari eventi estivi in arrivo.