Resident Evil 9 aiuterà Capcom a realizzare profitti record, spiega un noto leaker

Resident Evil 9 aiuterà Capcom a realizzare profitti record durante l'attuale anno fiscale: lo ha spiegato il noto leaker Dusk Golem, ragionando stavolta non sulla base di rumor e indiscrezioni, bensì di pura e semplice logica commerciale.

Le cose stanno così: alcuni giorni fa Capcom ha pubblicato un report finanziario che parla di un altro anno da record per la compagnia, ma chiaramente si punta a fare ancora meglio al prossimo giro e l'uscita di un nuovo capitolo di Resident Evil rappresenta un elemento chiave in tal senso.

Per riuscire nell'impresa, infatti, alla casa giapponese serve spingere le vendite dei prodotti già a catalogo, cosa che si è dimostrato avvenire appunto in concomitanza con l'uscita di nuovi giochi appartenenti agli stessi franchise, probabilmente per una questione di "recupero" da parte degli utenti.

"Capcom vuole stabilire un record di profitti durante questo anno fiscale", ha scritto Dusk Golem. "Ebbene, a contribuire maggiormente in tal senso non sono soltanto i nuovi giochi in uscita, ma anche le vendite del loro catalogo preesistente."

"Nel corso dell'anno fiscale 2023, Capcom ha venduto poco meno di 36 milioni di copie dei suoi giochi dal catalogo preesistente, e poco più di un terzo erano episodi di Resident Evil. Questo tipo di prodotti vendono di più quando vengono annunciati nuovi capitoli in arrivo."

"È quindi possibile dedurre, per logica, che Capcom desideri l'arrivo di un nuovo e fiammante capitolo di Resident Evil perché questo contribuirebbe a far raggiungere all'azienda un record di profitti, visto che i precedenti episodi venderebbero di più."