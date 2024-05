Courier 79: abbiamo provato il roguelike di guida italiano

Courier 79 è un rogue like duro e puro in cui, quando si perde, si ricomincia tutto da capo, senza se e senza ma. Come dice il titolo, in questo gioco vestirete i panni di un corriere che, con la sua auto, deve consegnare di tutto e di più, dagli ordini dei fast food al contrabbando. Noi abbiamo provato la breve demo disponibile su Steam e, nella sua semplicità, il gioco lancia una sfida a cui è difficile resistere, ma c'è ancora un po' di lavoro da fare prima di raggiungere l'obiettivo.

Orientamento da tassista

Imparare bene le strade di Courier 79 sarà fondamentale per il successo di ciascun tentativo di arrivare il più lontano possibile

In Courier 79 il vostro obiettivo è consegnare dei pacchi entro il limite di tempo e senza danneggiare il vostro mezzo. Potrete scegliere, all'inizio di ogni sessione, se usare un'auto sportiva simile alla Lancia Delta che va molto veloce, ma è più difficile da controllare, un'utilitaria o un furgone, più manovrabile ma più propenso a danneggiarsi. Una volta scelta la vettura, un breve tutorial vi spiegherà come raccogliere i pacchi e come consegnarli per poi introdurvi a una delle meccaniche chiave di tutta l'esperienza: l'assenza della minimappa.

Come per i tassisti di una volta, la vostra abilità nel consegnare i pacchi non sarà solo dettata dalla guida più o meno sportiva, ma dovrete anche memorizzare le (poche) vie della cittadina di Courier 79. Questo perché quando dovrete consegnare due pizze, hamburger e patatine in meno di un minuto dovrete già avere bene in mente il percorso più efficiente. Per orientarvi, gli sviluppatori hanno messo dei segnali stradali che indicano la direzione da prendere per raggiungere le diverse vie ma dovrete fare attenzione a non abbatterli con un drift spericolato o rischierete di perdervi.

Venire licenziati è la schermata di game over di Courier 79 in cui, come nei contratti da accettare giornalmente, c'è persino un minigioco dedicato alla firma

Questo sistema ci ha divertito e messo alla prova facendoci licenziare più volte nei primi livelli. Questo perché abbiamo rapidamente esaurito le due vite a disposizione non trovando gli indirizzi degli ordini assegnatici. L'unica perplessità che abbiamo avuto riguarda l'ambientazione che gli sviluppatori descrivono come tipicamente italiana in quanto, in realtà, è più simile ai sobborghi statunitensi pieni di vicoli ciechi e villette. Una volta immersi nella frenesia delle consegne si tratta di un aspetto che non dà fastidio, ma crea sicuramente un po' di confusione.