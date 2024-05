Assassin's Creed Shadows: ecco le prime immagini del nuovo gioco della serie Ubisoft

Le immagini ritraggono il samurai Yasuke e la kunoichi Naoe , i protagonisti del nuovo gioco della serie Ubisoft mettendo in risalto anche le loro abilità agli antipodi. Da esperto spadaccino, il primo viene raffigurato in uno scontro contro un altro samurai, mentre Naoe, da buona maestra delle ombre, la vediamo infiltrarsi in una magione ben sorvegliata, pronta a sfoltire i ranghi nemici usando kunai e sfruttando il favore delle tenebre.

Assassin's Creed Shadows arriva nei negozi a novembre

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Shadows sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Ubisoft Connect) a partire dal 15 novembre 2024. Ubisoft ha svelato tutti i dettagli sulle edizioni disponibili al lancio, i bonus di prenotazione e l'accesso anticipato. Inoltre, il gioco sarà incluso all'interno del catalogo di Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft che permette di accedere a tutti giochi della compagnia francese sin dal loro debutto su PC.

Come già detto, il gioco sarà ambientato in Giappone, ambientazione da lungo tempo bramata dai fan della serie, e avrà due protagonisti giocabili differenti che offrono altrettanti stili di combattimento diversificati e agli antipodi tra di loro, uno basato sullo stealth e l'altro sul combattimento a viso aperto. Yasuke è un samurai di origine africana (realmente esistito), che si distingue per la sua forza in battaglia, scegliendo successivamente di abbracciare il credo degli Assassini, di cui fa parte anche Naoe, diventata una kunoichi per vendicarsi della sua famiglia e la sua gente.

Se non l'avete già fatto, inoltre, vi suggeriamo di guardare il primo trailer ufficiale del gioco e il filmato dedicato ai due protagonisti.