Assassin's Creed Shadows includerà il doppiaggio in italiano, è ufficiale

Assassin's Creed Shadows includerà il doppiaggio in italiano: l'informazione arriva dallo store ufficiale Ubisoft, che riporta appunto la presenza del doppiaggio nelle lingue inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese e giapponese.

Dopo aver appreso che Star Wars: Outlaws non sarà doppiato in italiano, pensavamo che ormai la casa francese avesse rinunciato del tutto a localizzare interamente i propri giochi per il nostro mercato, ma a quanto pare Assassin's Creed rappresenta ancora una splendida eccezione a questa regola.

A questo punto non rimane che attendere l'eventuale trailer cinematografico nella versione doppiata in italiano per scoprire quali saranno gli attori che Ubisoft ha scelto per interpretare i due protagonisti dell'avventura, Yusuke e Naoe.