Alone in the Dark ha ricevuto un grosso aggiornamento con new game plus, photo mode e altro

La modalità new game plus è ora accessibile una volta completata la campagna e consente di cominciare la storia con tutte le armi sbloccate, un bilanciamento della difficoltà rivisitato, nemici più duri, alcune sequenze inedite e un'introduzione alternativa tutta nuova.

Alone in the Dark ha ricevuto un grosso aggiornamento , che introduce nel survival horror di Pieces Interactive non solo la modalità new game plus e il photo mode, ma anche tutta una serie di contenuti extra e migliorie.

I miglioramenti

L'aggiornamento, che arriva a poche ore dalla conferma che Alone in the Dark ha venduto meno del previsto, introduce anche una serie di fix e miglioramenti di vario genere, andando a sistemare una lunga lista di glitch più o meno gravi, nonché qualcosa come novanta problemi legati alle collisioni.

Gli sviluppatori hanno aggiunto due slot per i salvataggi automatici, nuovi popup per evidenziare gli oggetti nello scenario, un tutorial contestuale per le schivate laddove non le si utilizzi nei combattimenti per un po' e nuove icone per il lancio di Molotov e mattoni.

Sono tantissimi i fix per quanto concerne i combattimenti, uno degli aspetti più criticati del gioco: si è cercato di migliorare la resa degli impatti, la reazione ai colpi, le animazioni generali e il timing dei colpi.

Oltre a questo, il lunghissimo elenco delle modifiche apportate include anche interventi legati alla stabilità del gioco, alle prestazioni anche su Steam Deck, alla qualità visiva, all'interfaccia e al bilanciamento generale.