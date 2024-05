PS5 Pro sarebbe pronta per l'uscita già dall'anno scorso, secondo un rumor

PS5 Pro sarebbe pronta già dall'anno scorso, ma Sony avrebbe deciso di ritardare il lancio della nuova console in attesa di avere un supporto più solido per quanto riguarda i giochi: lo riferisce lo youtuber Moore's Law is Dead.

Durante l'ultimo episodio del suo podcast, Broken Silicon, il content creator ha detto che, stando alle sue fonti, c'è stato un momento in cui la casa giapponese non era sicura di voler produrre l'aggiornamento di metà generazione, ma poi i lavori sono proseguiti e in realtà sarebbe stato possibile organizzare un'uscita già nel 2023.

Come mai l'azienda ha poi deciso di aspettare? Secondo lo youtuber, probabilmente alla base di questa scelta c'è la volontà di far coincidere l'arrivo nei negozi di PS5 Pro con il lancio di grandi giochi che potessero valorizzare le caratteristiche della console, su tutti GTA 6.