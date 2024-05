Il JRPG Octopath Traveler 2 per PlayStation e Nintendo Switch è in forte sconto su Amazon Italia

I giochi di ruolo a turni non sono certo più il genere di punta sul mercato mondiale, da molto tempo, ma questo non significa che non esistano e che grandi editori come Square Enix abbiano abbandonato il genere per sempre. La compagnia giapponese ha nel proprio portfolio il notevole Octopath Traveler 2, un JRPG di alto livello amato dal pubblico e dalla critica. Se ancora non vi siete fatti convincere all'acquisto, forse lo farà questo ottimo sconto su Amazon Italia. Con un -47% rispetto al prezzo consigliato e un -16% rispetto al prezzo più basso recente, Octopath Traveler 2 è ora in promozione per PS5, PS4 e Nintendo Switch. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo consigliato è 59.99€, mentre il prezzo più basso recente è 28.09€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Le versioni PlayStation sono ora al prezzo più basso di sempre, mentre la versione Nintendo Switch è a un euro sopra il minimo storico.