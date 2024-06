Paramount rifiuta la proposta di acquisizione di Sony e si fonde con Skydance

Paramount e Skydance pare abbiano dato il via libera alla fusione, che verrà probabilmente annunciata nei prossimi giorni, in attesa ancora della forma definitiva dell'azionista di maggioranza della compagnia, Shari Redstone, la quale dovrebbe comunque arrivare senza particolari intoppi già nel corso della settimana.

Un accordo da circa 8 miliardi di dollari in totale

In base all'accordo, Redstone dovrebbe ricevere 2 miliardi per le azioni di National Amusements (che gestisce il 77% delle azioni di classe A di Paramount).

Skydance comprerebbe circa il 50% delle azioni di classe B di Paramount per un totale di 4,5 miliardi di dollari.

Skydance e RedBird contribuirebbero inoltre con 1,5 miliardi di dollari in cash sul bilancio di Paramount, cercando in questo modo di ridurre i pesanti debiti accumulati dalla compagnia in questi anni. Le due entità arriverebbero a possedere due terzi della compagnia, con l'accordo che è valutato intorno agli 8 miliardi di dollari in totale.