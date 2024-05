Sony Pictures punta a "più proprietà intellettuali, più prodotti, più contenuti da vendere" acquisendo Paramount

Nel mondo dello spettacolo si sta parlando moltissimo dell'annunciato tentativo di acquisizione di Paramount da parte di Sony Pictures Entertainment, anche se le notizie in merito per ora latitano. A toccare in qualche modo l'argomento è stato però Tony Vinciquerra, il capo di Sony Pictures, durante il recente incontro con i partner commerciali della compagnia, in cui ha presentato alcuni dati e risposto alle domande dei presenti.

In realtà Vinciquerra non ha parlato direttamente dell'acquisizione, che è stata il classico elefante nella stanza, ma l'ha suggerita, parlando dei piani per gli investimenti futuri: "Siamo alla ricerca di investimenti strategici... a complemento della nostra strategia. Non deraglieremo dalla nostra strategia degli ultimi anni, che ha avuto un grandissimo successo. Non fare investimenti che non vadano a complemento della nostra strategia principale, che è di avere più proprietà intellettuali, più prodotti, più contenuti da vendere. Non entreremo in altri campi d'affari."