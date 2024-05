Con Direct SR Microsoft integra la Super Risoluzione con DLSS, FSR e XeSS direttamente tramite i driver GPU

Secondo Microsoft, il supporto nativo è fornito per DirectSR tramite driver GPU ed esiste anche un supporto integrato per varianti indipendenti dalla GPU. Inizialmente, DirectSR sarà disponibile con supporto integrato per la tecnologia FSR 2.2 di AMD, mentre per NVIDIA DLSS e Intel XeSS il supporto verrà fornito a livello di driver.

Le tecnologie di upscaling sono ormai numerose e si stanno imponendo come il modo più semplice aumentare gli FPS nei giochi offrendo una qualità dell'immagine simile o addirittura migliore. Sebbene i produttori di GPU stessi forniscano gli strumenti necessari per garantire un supporto più ampio delle loro tecnologie all'interno dei giochi, esiste ancora una certa disparità che separa ciascuna tecnologia dalle altre. Alcuni giochi potrebbero utilizzare uno scaler e lasciare gli altri, mentre alcuni giochi potrebbero presentare tutte e 3 le tecnologie di upscaling, ma solo una avrebbe l'aspetto migliore. Quindi, per superare questi inconvenienti, DirectSR di Microsoft propone un'API unica per fare tutto.

Microsoft ha annunciato che la tecnologia DirectSR è ora disponibile in anteprima e supporta tecnologie di super risoluzione come NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS. Presentata a febbraio per semplificare l'integrazione di upscaler per la super risoluzione all'interno dei giochi, DirectSR, ovvero DirectX Super Resolution , sarà supportata da diversi produttori come NVIDIA, AMD e Intel tramite i driver GPU.

Le parole dei partner

Uno screenshot di Alan Wake 2, uno dei giochi che beneficia maggiormente delle moderne tecnologie di upscaling

Nel comunicato di annuncio, Microsoft ha riportato anche alcune considerazioni dei suoi partner su DirectSR. Sono frasi un po' di circostanza, ma può essere comunque interessante riportarle qui. Per esempio Andrej Zdravkovic, Senior Vice President di AMD, ha detto che "È stato un piacere collaborare con Microsoft sulla progettazione e lo sviluppo di DirectSR come modo per unificare l'accesso degli sviluppatori alle tecnologie di super risoluzione su tutte le piattaforme. Siamo entusiasti di avere AMD FSR 2.2 consegnata come implementazione integrata in DirectSR come parte di questa anteprima."

Alexander Kharlamov, Senior Director di Intel, ha invece tenuto a sottolineare che "Intel sostiene fermamente le specifiche DirectSR di Microsoft e gli sforzi di collaborazione coinvolti nella sua creazione: semplifica la vita agli sviluppatori di giochi e garantisce che più giocatori possano sperimentare la tecnologia di upscaling XeSS di Intel sulle GPU Intel."

Jason Paul, Vice President presso NVIDIA, si è concentato infine molto sul pubblicizzare il DLSS, ricordandoci che "NVIDIA DLSS Super Resolution è disponibile in oltre 400 titoli ed è diventata una caratteristica standard per i giocatori. Siamo entusiasti di offrire agli sviluppatori ancora più modi per portare DLSS alla prossima generazione di giochi."

Al di là dei proclami, comunque, Microsoft DirectSR dovrebbe garantire un supporto maggiore e migliore per le tecnologie di super risoluzione nei giochi futuri. La tecnologia è ora disponibile tramite il pacchetto Agility SDK 1.714.0-preview. Potete trovare i driver più recenti per Intel XeSS e NVIDIA DLSS "DirectSR" qui (31.0.101.5534) e qui (560.38).