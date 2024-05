NVIDIA GeForce RTX 5090 FE sarà Dual-Slot con doppia ventola?

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition avrà un dissipatore più compatto rispetto alla RTX 4090 Founders Edition. Questo è quanto emerge da una nuova indiscrezione, fornita dal solito Kopite7kimi su X. Secondo l'insider, la nuova RTX 5090 FE dovrebbe quindi avere un raffreddamento a doppio slot e doppia ventola, più compatto quindi di quello dell'RTX 4090 e dotato di un layout PCB completamente nuovo.

Mentre le attuali GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 e RTX 4080 Founders Edition adottano un design a tre slot, con ventole a tecnologia assiale doppia, la GeForce RTX 5090 Founders Edition dovrebbe essere più snella e adottare una soluzione di raffreddamento a doppio slot con un dissipatore a doppia ventola. Non abbiamo invece alcuna informazione sul design, non sappiamo cioè se la scheda utilizzerà lo stesso design a flusso passante assiale doppio della RTX 4090 Founders Edition o se opterà per un design frontale.

Se confermato, il passaggio a un design a doppio slot avrebbe implicazioni importanti, non solo sulle dimensioni. Significherebbe infatti che NVIDIA ha apportato modifiche radicali alla soluzione di raffreddamento che le consentiranno di dissipare oltre 400 W di calore in un pacchetto più piccolo. Oppure che i chip Blackwell sono capaci di produrre prestazioni elevatissime senza generare molto calore. Al momento sappiamo che NVIDIA sta testando diversi dissipatori per la sua gamma di prossima generazione, quindi sarà interessante vedere i design finali della Founders Edition. Si prevede che NVIDIA presenti le sue prime schede grafiche da gaming "RTX 50" Blackwell nel quarto trimestre del 2024, che dovrebbero vedere il lancio prima della RTX 5080 seguita dalla RTX 5090 alcune settimane dopo.

In base a questi dettagli, possiamo aspettarci alcuni aggiornamenti importanti e un design a 2 slot per rendere l'ammiraglia molto più conveniente rispetto ai precedenti design con 3-4 slot. Attualmente, la NVIDIA GeForce RTX 4090 può arrivare fino a 4,5 slot nei modelli personalizzati a raffreddamento ibrido come l'enorme MSI SUPRIM FUZION annunciata da poco.