Il nuovo trailer di Shin Megami Tensei 5: Vengeance ci prepara al lancio su PC e console

Il filmato in particolare si concentra sul Canone della Vendetta , ovvero il percorso della storia alternativo introdotto nella riedizione Vengeance e che narra la drammatica storia di vendetta da parte dei caduti, introducendo nuovi personaggi, come la liceale Yoko Hiromine che pare avrà un ruolo centrale nella narrazione, e le diavolesse guidate da Lilith. I giocatori saranno liberi di scegliere se affrontare da subito questa storia o se giocare quella originale presente nella prima versione di Shin Megami Tensei 5.

Una riedizione corposa con 160 ore di contenuti

La nuova storia del Canone della Vendetta, pur rappresentando la portata principale, non è l'unica novità di Shin Megami Tensei 5: Vengeance, che sulla carta si propone come una riedizione davvero ricchissima.

Dai dettagli noti finora, sappiamo che rispetto all'originale per Switch, il gioco includerà oltre 40 demoni inediti, tutti i DLC pubblicati in precedenza, nuove abilità uniche per i demoni, modifiche ai combattimenti per velocizzarli, la possibilità di salvare in qualsiasi momento l'avventura, nuove aree esplorabili e altro ancora. Atlus stima che Vengeance offrirà una durata raddoppiata rispetto al gioco originale, passando da 80 a 160 ore.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Shin Megami Tensei 5: Vengeance sarà disponibile dal 14 giugno su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Con il lancio di questa riedizione, la versione originale per Nintendo Switch verrà rimossa dalla vendita tra pochi giorni.