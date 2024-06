Il buco nero creato dai giocatori di Helldivers 2 potrebbe far arrivare una nuova fazione

Per chi non lo sapesse, il pianeta in questione è stato cosparso di una materia chiamata Fluido Oscuro, (guarda caso ottenuta dagli Illuminati dopo la prima Guerra Galattica) con l'obiettivo di farlo collassare ed eliminare in un sol colpo la Supercolonia stabilita dai Terminidi. Le cose non sono andate come il previsto e oltre alla disintegrazione di Meridia è nato un gigantesco e oscuro buco nero.

I giocatori di Helldivers 2 hanno completato con successo l'ultimo Ordine Principale arrivato dalla Super Terra, con la conseguenza che ora il pianeta Meridia è stato trasformato in un gigantesco buco nero , che stando ad alcune teorie potrebbe rivelarsi un portale per l'arrivo di una nuova fazione avversa alla democrazia controllata.

Dal buco nero appariranno gli Illuminati?

Al momento visitando Meridia è possibile ammirare dall'abitacolo nella nave spaziale il buco nero in questione. Stando alle segnalazioni, rimanendo nella sua orbita abbastanza a lungo è possibile sentire degli strani rumori, alcuni simili al verso di una balena, che potrete ascoltare nella clip sottostante.

Ciò ha portato alcuni giocatori a ipotizzare che in realtà non si tratta di un vero e proprio buco nero, bensì di una sorta di portale da cui potrebbero emergere gli Illuminati. Per chi non lo sapesse, parliamo di una delle fazioni nemiche nel primo capitolo della serie e che, considerando anche le informazioni estrapolate in passato da alcuni dataminer, con tutta probabilità torneranno anche in Helldivers 2.

In effetti, la distruzione di un intero pianeta è un qualcosa di inedito nella narrativa in costante evoluzione del gioco e un finale a sorpresa con tanto di introduzione di un terzo gruppo di nemici sarebbe la ciliegina sulla torta, nonché un modo per convincere i giocatori a tornare sui server, considerando il calo fisiologico dell'affluenza. Chissà magari Arrowhead Games Studio svelerà questa importante novità nel corso della Summer Game Fest di venerdì 7 giugno. Non ci resta che aspettare per scoprirlo.