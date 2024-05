Summer Game Fest Showcase 2024: quando e come guardare il mega evento sui videogiochi

Il Summer Game Fest Showcase è un evento digitale a cadenza annuale che riunisce i più grandi nomi dell'industria dei videogiochi, per annunciare nuovi giochi e aggiornamenti sui progetti in sviluppo, con trailer, interventi degli sviluppatori e demo di gameplay. L'appuntamento è stato lanciato nel 2020 da Geoff Keighley - ex giornalista nel settore dei videogiochi e oggi responsabile dei The Game Awards - ed è nato in risposta alla crisi di fiere tradizionali come l'E3 nel periodo della pandemia da COVID-19.

Oggi il Summer Game Fest Showcase è diventato un appuntamento centrale nel calendario degli appassionati di videogiochi, sostituendo a tutti gli effetti lo spazio mediatico che nel mese di giugno era coperto in precedenza dall'E3 di Los Angeles. Proprio per questo motivo altri grandi publisher organizzano presentazioni e conferenze a ridosso della manifestazione, come Ubisoft e Microsoft.