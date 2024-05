Metaphor: Re Fantazio: al Summer Game Fest Saranno presenti Katsura Hashino e Shigenori Soejima

Metaphor: ReFantazio sarà sicuramente al Summer Game Fest 2024, vista la presenza di due importantissimi membri del team di sviluppo: Katsura Hashino e Shigenori Soejima, confermata dal patron dell'evento Geoff Keighley tramite un post su X, in cui ha svelato anche il giorno in cui ci sarà il loro intervento: il 7 giugno.

Qualcuno ne ha approfittato per esprimere un desiderio: ricevere qualche notizia su Persona 6. Ormai sono passati anni dal lancio di Persona 5, se non contiamo riedizioni e spin-off. I fan della serie desiderano ardentemente sapere qualcosa del nuovo capitolo, di cui hanno parlato numerose voci di corridoio ma di cui non si sa ancora nulla di ufficiale. La presenza di due membri del team di sviluppo di Atlus al Summer Game Fest 2024, così legati alla serie, ha fatto crescere enormemente le speranze per l'arrivo di un qualche accenno durante l'evento.