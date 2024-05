Volete l'M4 sul vostro Mac Pro? Apple semina qualche indizio ma c'è ancora da aspettare molto

Non arriverà presto su Mac Pro e Mac Studio, rendendo il nuovo iPad Pro più potente di questi, ma solo per alcune funzionalità.

Secondo quanto riportato da Bloomberg tramite Mark Gurman nella sua newsletter Power On, i Mac Studio e Mac Pro non riceveranno l'aggiornamento al chip M4 di Apple fino alla metà del prossimo anno. Questo significa che entrambi i dispositivi rimarranno sulla generazione M2 per tutto il 2024, diversamente da tutti gli altri Mac (ad eccezione, ovviamente, del MacBook Air).

Confronti tra prestazioni La sfida Single-Core e Multi-Core tra Mac Studio con M2 Ultra e iPad con M4. Un confronto su Geekbench mostra chiaramente che l'iPad Pro con M4 supera l'M2 Ultra del Mac Studio di circa il 25% nelle prestazioni a singolo core. Inoltre, il chip A17 Pro dell'iPhone 15 Pro è quasi alla pari con l'M2 Ultra in termini di potenza della CPU a singolo core. Tuttavia, questi confronti non influenzano realmente l'utilità pratica dei dispositivi: l'M2 Ultra rimane superiore quando si tratta di prestazioni multi-core, dove conta davvero. Questo paragone mette in evidenza chiaramente che, a seconda dell'utilizzo, i vari dispositivi messi a paragone sono comunque eccezionali. Prendiamo per esempio il nuovo iPad, pensato più per attività da fare in modo lineare, una dopo l'altra: ovviamente l'M4 risulterà più prestante dell'M2 Ultra; eppure, usare un Mac Pro o un Mac Studio su una postazione fissa, magari lavorando ad attività più pesanti sul multicore, sarà sicuramente migliore che affidarsi al tablet di Apple.