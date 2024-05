Return to Monkey Island: annunciato il merchandise ufficiale

I fan di Monkey Island, cui è piaciuto Return to Monkey Island, l'ultimo capitolo della serie, saranno felici di sapere che Devoler Digital e Terrible Toybox hanno annunciato con gioia incalcolabile e dopo aver bevuto tanto grog l'uscita del nuovo merchandising ufficiale del gioco, che vi ricordiamo essere stato pubblicato con buon successo nel 2022, con la firma di Ron Gilbert, autore dei capitoli originali. I vari oggetti sono stati realizzati in collaborazione con la compagnia Laced, specializzata nell'oggettistica.

Di che oggetti stiamo parlando? Di un telo da spiaggia con l'emblema del pesce di CHUM da 35 sterline, di alcune magliette da 25 sterline l'una (sopra ci sono alcuni dei personaggi più amati della serie, ma non solo: "il malefico pirata fantasma LeChuck, il logorroico venditore di barche Sam T. Stanman, l'onnipotente teschio Murray, o il parco di divertimento Big Whoop"), di un tappetino per il mouse con sopra la faccia di LeChuck da 10 sterline, di alcuni tappetini per la scrivania da 25 sterline, di un bicchiere di vetro da 17,50 sterline, di calzini con sopra Guybrush Threepwood, il protagonista della serie, da 12 sterline e di alcuni sticker da 5 sterline.

Potete prenotare gli oggetti dal negozio di Devolver Digital, l'editore del gioco.