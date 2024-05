Le immagini di Dragon Ball: Sparking! Zero ci mostrano la notevole grafica dei personaggi: c'è anche Gogeta

In occasione della pubblicazione del nuovo trailer di gameplay di Dragon Ball: Sparking! Zero, sono state pubblicate anche tante immagini ufficiali per il picchiaduro. Vediamo qui sotto.

La passione per Dragon Ball difficilmente avrà mai fine e a dimostralo vi è la costante pubblicazione di nuovi videogiochi. Uno dei titoli in arrivo dedicato a Goku e ai suoi amici è Dragon Ball: Sparking! Zero , un picchiaduro prodotto da Bandai Namco.

Dragon Ball: Sparking! Zero, tante immagini di qualità

Dragon Ball: Sparking! Zero includerà un enorme numero di personaggi: parliamo infatti di ben 164 nomi che saranno presenti all'interno del videogioco. Innegabilmente gli appassionati della saga avranno modo di controllare svariati dei propri personaggi preferiti. Non è però solo una questione di numeri, perché conta anche la qualità grafica e il gameplay. Per quest'ultimo non possiamo per ora dire molto, ma certamente possiamo vedere qual è la resa visiva grazie alle seguenti immagini.

Ricordiamo che Dragon Ball: Sparking! Zero è un nuovo capitolo della saga nota come Budokai Tenkaichi. Riproporrà in altre parole la formula da picchiaduro tridimensionale che tanto tempo fa ha fatto impazzire (in senso buono) i giocatori.

Tra i personaggi che possiamo vedere ci sono Gogeta, Caulifla, Kale, Gotenks, Goten, Trunks e Fused Zamasu. Ovviamente questi sono solo alcuni dei nomi che saranno presenti nel videogioco.

Se volete vederli in azione, allora non dovete far altro se non guardare il trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero che vi abbiamo appena proposto sulle nostre pagine.