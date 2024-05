Non vi è piaciuto lo spot Crush di Apple? Allora la nuova pubblicità di iPad Pro è per voi

La didascalia per entrambe le versioni recita: "Un filmato in green screen interpretato da diversi animatori che utilizzano iPad Pro alimentato dal chip M4 e dalla nuova Apple Pencil Pro". Gli animatori sono elencati più in basso nella didascalia: sono Natalie Labarre, Jin & Jay ed Eric Lane.

Come potete vedere nel video qua sotto, l'approccio completamente diverso dall'ultimo spot che aveva suscitato qualche critica, per usare un eufemismo. Stavolta il focus è sulle persone e il nuovo iPad Pro OLED non viene nemmeno mostrato nel video principale - anche se compare in una versione verticale dello spot.

Dopo le polemiche suscitate dallo spot "Crush", Apple ha realizzato una nuova pubblicità per iPad Pro che sembra voler rispondere direttamente alle critiche ricevute con il precedente video. Intitolato "Worlds Made on iPad", il filmato è lungo circa un minuto e presenta l'attrice Sofia Wylie su un set in green screen. Lo schermo si divide poi in tre rettangoli, ognuno con uno sfondo animato diverso che cambia mentre si muove attraverso gli spazi stilizzati.

Il video "Crush!"

Per chi non lo ricordasse o se lo fosse perso, il precedente spot, intitolato "Crush!", mostrava una serie di strumenti musicali, attrezzature audio e altri oggetti per creativi che venivano schiacciati in una pressa idraulica, tutti uniti insieme per creare un nuovo iPad Pro scintillante. Molti creatori di contenuti non l'hanno presa bene e il primo spot del nuovo iPad ha quindi suscitato diverse polemiche, sebbene fosse concettualmente identico a una vecchia pubblicità LG.

Il problema era che per molti questo spot era poco sensibile e veniva percepito come una rottamazione degli strumenti del passato in modo violento. Come vi abbiamo spiegato nella nostra news dove approfondiamo le critiche, Apple aveva deciso infine di scusarsi.

Scuse che a quanto pare sono state prese molto seriamente dalla casa di Cupertino, che ha infine deciso di creare uno spot con un focus completamente diverso dal precedente.