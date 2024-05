Apple iPad Pro: lo spot 'Crush' criticato è identico a una pubblicità di LG del 2008

Come forse saprete, Apple ha da poco pubblicato una pubblicità per i suoi iPad Pro, nei quali rappresenta tutto quello che è possibile trovare all'interno di uno dei suoi tablet, il tutto con l'immagine di una pressa idraulica che schiaccia strumenti musicali, un arcade videoludico, strumenti tecnologici per fare editing video e foto e non solo. La pressa inoltre aiuta a sottolineare come l'iPad Pro sia un oggetto sottile.

Il problema è che per molti questo spot è poco sensibile e viene percepito come una rottamazione degli strumenti del passato in modo violento. Come vi abbiamo spiegato nella nostra news dove approfondiamo le critiche, Apple ha deciso infine di scusarsi.

Ora però la rete si è resa conto di un altro fattore: lo spot non è nemmeno originale, in quanto in pratica copia l'idea di una vecchia pubblicità di LG. Non possiamo ovviamente affermare che sia una vera copia, in quanto potrebbe essere solo una coincidenza, ma la somiglianza è certamente grande.