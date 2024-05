Resident Evil 1 Remake sarebbe in arrivo nel 2026, per un nuovo rumor

Capcom sta passando anni molto positivi e uno dei motivi del suo successo sono gli ottimi risultati della saga horror Resident Evil, che sta segnando buoni numeri sia con i nuovi capitoli che con i remake. Non pare quindi improbabile che la compagnia giapponese voglia continuare a realizzare rifacimenti di vecchi giochi della serie, ma dopo il quarto toccherà al quinto? Non lo sappiamo, ma pare che sia possibile che la società di Osaka voglia tornare indietro fino al primo gioco. Secondo un nuovo rumor, Capcom avrebbe in lavorazione un remake di Resident Evil 1 (un altro remake, per meglio dire).

Ricordiamo che il gioco originale per PS1 del 1996 ha ricevuto un remake per Nintendo GameCube nel 2002 e una versione HD Remaster nel 2015. Un remake per PS5, Xbox Series X|S e PC sarebbe quindi solo l'ennesimo rifacimento. La differenza, rispetto ai precedenti, è che in questo caso si tratterebbe di un remake totale, non solo nella qualità grafica ma anche nella struttura, esattamente come accaduto con Resident Evil 2, 3 e 4.

Come sempre ricordiamo che parliamo solo di rumor, non di informazioni ufficiali e consigliamo di approcciare la questione con le pinze per non rimanere delusi se Capcom dovesse svelare piani differenti.