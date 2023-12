Resident Evil: altri remake sono in arrivo, Capcom lo conferma ufficialmente

In occasione di un evento di premiazione dei partner PlayStation in Giappone, a cui ha partecipato e che è stato tradotto da IGN Japan, il Director del remake di Resident Evil 4, Yasuhiro Anpo , ha dichiarato che la società annuncerà il suo prossimo remake di Resident Evil a tempo debito.

Capcom ha confermato che vuole continua a realizzare dei remake di Resident Evil , dopo il successo del secondo, terzo e quarto capitolo. Non ha però svelato quali sono i giochi che potrebbero ottenere un rifacimento estetico e ludico.

La dichiarazione di Anpo di Capcom

Resident Evil 3 Remake

"Sì", ha risposto Anpo quando gli è stato chiesto se Capcom vuole continuare a realizzare remake di Resident Evil. "Finora abbiamo pubblicato tre remake e sono stati tutti accolti molto bene. Dal momento che permette a un pubblico moderno di giocare a questi giochi, è una cosa che sono felice di fare in quanto amante di questi vecchi giochi, e vogliamo continuare a farne altri".

"Quale gioco rifaremo in futuro è qualcosa che vorremmo annunciare in futuro, quindi aspettate con ansia".

"Quando si sviluppa un nuovo gioco, non c'è modo di sapere cosa sarà accolto bene dai giocatori, il che rende le cose difficili", ha continuato Anpo.

"Nel caso di un remake, ci sono già giocatori che hanno giocato all'originale, il che credo possa essere visto come un vantaggio. Siamo molto grati agli utenti che esprimono la loro opinione. Ci permette di sviluppare tenendo conto dell'opinione dei giocatori. Per esempio, se i giocatori la pensano così, allora forse possiamo renderla così. Credo che questo sia uno dei motivi per cui i nostri remake sono così ben accolti".

Da poco abbiamo anche scoperto la data di uscita di Resident Evil 4 VR Mode.