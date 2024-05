App Store: meno dello 0.1% degli sviluppatori sta optando per l'opzione di pagamento esterno

In seguito alla recente normativa dell'Unione Europea, Apple ha finalmente concesso agli sviluppatori di integrare pagamenti di terze parti su iOS tramite link esterni, sebbene abbia stabilito nuove regole e una commissione aggiuntiva.

Tuttavia, secondo quanto affermato dalla stessa Apple durante una causa legale intentata da Epic Games negli Stati Uniti, la maggioranza dei principali sviluppatori non ha ancora adottato questa possibilità.

Non sono solo i grandi developer di app per iOS a rimanere al di fuori di questa opzione: sembra che solo 38 su un totale di 65.000 abbiano mostrato interesse ad includere collegamenti esterni per gli acquisti in-app, secondo quanto riportato da Bloomberg.