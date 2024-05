Larian Studios ha provato a mettere giù idee per Baldur's Gate 4, ma non gli piacevano abbastanza

Come ben sappiamo, Larian Studios non si occuperà di realizzare Baldur's Gate 4 , ovvero il seguito del GDR basato su Dungeons and Dragons. La compagnia andrà in una nuova direzione e sarà compito di qualcun altro creare un seguito al capolavoro di Larian Studios. Questo però non significa che il team non abbia pensato a creare un nuovo gioco: semplicemente le prime idee non sono piaciute e non c'era l'entusiasmo giusto .

Le parole di Larian Studios su Baldur's Gate 4

"Per noi non c'era altro da dire in questo gioco, volevamo passare ad altri mondi", ha detto il narrative director Adam Smith a proposito della conclusione di Baldur's Gate 3. "E abbiamo provato, abbiamo iniziato a proporre idee per Baldur's Gate 4, ma non ci entusiasmavano, non avevamo la giusta forza. La sensazione è che sarebbe dovuta essere una decisione più difficile di quella che è stata, ma non lo è stata", ha proseguito il director.

Un gruppo di personaggi che guarda l'orizzonte in Baldur's Gate 3

"Ci siamo chiesti: 'Abbiamo l'entusiasmo giusto?'. E non ce l'avevamo, quindi era ovvio: non lo facciamo. È bello lavorare in un posto in cui sia possibile prendere una decisione di questo tipo, e non ti viene detto 'sì, ma ci farà guadagnare così tanti soldi, quindi lo faremo'. Non è mai stata una domanda", ha continuato Smith. "È triste che molti studios spesso non abbiano completa autonomia su ciò che realizzano e quando."

"Uno dei motivi per cui abbiamo realizzato [Baldur's Gate 3] era che sarebbe stato un gioco in cui avremmo potuto dire 'questa è una storia a cui teniamo davvero. È un'ambientazione a cui teniamo molto, è un personaggio a cui teniamo molto". E pensiamo di avere qualcosa da dire con loro. E quindi credo che abbiamo detto tutto. E non dovremmo dire che non c'è altro da dire, ma non credo che ci sia altro che vogliamo aggiungere", ha aggiunto Smith.

Inoltre, Larian Studios ha ammesso che un po' di crunch c'è stato.