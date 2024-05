Il team di Hogwarts Legacy svela data di uscita e contenuti gratuiti dell'aggiornamento estivo

Avalanche Studios ha svelato tramite Twitter quali sono i contenuti che saranno resi disponibili all'interno dell'aggiornamento estivo (precisamente previsto per il 6 giugno) per Hogwarts Legacy, che da oramai mesi era stato anticipato e che aveva causato tante speranze tra i giocatori.

Purtroppo i contenuti in arrivo sono molto limitati e non includono vere proprie novità di gameplay, se non una nuova missione per i giocatori non-PlayStation. Vediamo i dettagli.