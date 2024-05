ChatGPT apre i GPT personalizzati agli utenti free, ma con una limitazione

Le funzioni in arrivo per tutti

Fino a poco tempo fa, le funzionalità come i GPT personalizzati, l'analisi dei dati, la creazione di grafici, la visione e il caricamento dei file erano esclusive degli utenti di ChatGPT Plus, Teams e Enterprise. Ora, anche gli utenti gratuiti possono sfruttare questi strumenti avanzati, anche se con alcune limitazioni. Ad esempio, mentre possono utilizzare i GPT personalizzati esistenti - che spaziano tra migliaia di funzioni diverse - non avranno la possibilità di crearne di propri.

La presentazione di ChatGPT-4o

Tutto questo comunque rimane molto interessante, soprattutto considerato che chi ha creato i propri GPT personalizzabili ora potrà condividerli con altri utenti che invece hanno la versione gratuita. Una delle funzionalità più utili ora accessibili è l'analisi dei dati e la creazione di grafici. Gli utenti possono collegare i propri profili OneDrive o Google Drive a ChatGPT per analisi più rapide e grafici personalizzabili, potenziando notevolmente il lavoro con grandi volumi di informazioni.