Shinji Mikami e Suda51 furono sgridati da EA per Shadows of the Damned

Una recente intervista pubblicata da Game Informer svela un particolare aneddoto legato allo sviluppo di Shadows of the Damned, secondo il quale Shinji Mikami e Suda51 vennero effettivamente "sgridati" da Electronic Arts per le loro idee su Shadows of the Damned.

Il gioco, in effetti, è un titolo piuttosto bizzarro: di recente, gli autori ne hanno definito la trama "come Super Mario, ma all'inferno", tanto per dare un'idea della stranezza, e in effetti il suo stile sopra le righe era alquanto particolare, pur essendo uscito in un periodo in cui produzioni di questo tipo erano forse più frequenti anche da parte di etichette di grosso calibro.

Sembra che il publisher Electronic Arts, in particolare, non avesse apprezzato in pieno lo strano stile da "rock and roll horror" che gli autori stavano impartendo, con tanto di confronto piuttosto brusco tra produzione e sviluppatori.